Ramazan haberleri: Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan durumlar da gündeme gelmeye başladı. Cevabı merak edilen soruların başında ise aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı geliyor. Diyanet merak edilen soruyu yanıtladı.

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.