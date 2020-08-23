Rana Batı’nın adres bilgilerini yayınlayarak katliam çağrısı yaptı

İstanbul Kadıköy’de maske takmadığı gerekçesiyle polislerle tartışan sonrasında ise gözaltına alınan 19 yaşındaki Rana Batı’nın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Gelen tepkileri üzerine polis memurları görevden uzaklaştırılmış, bir süre sonra da yeniden görevlerine iade edilmişti.

Polislerin görevlerine iadesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Rana Batı ile ilgili skandal bir gelişme yaşandı. Yurtiçi Kargo firmasında çalıştığı iddia edilen bir kişinin müşteri veri sistemine girerek kadının adresini bulduğu ve sonrasında “katliam” çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

SKANDAL PATLAK VERDİ

Skandal olay, kargo çalışanının sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla ortaya çıktı. Önce Rana Batı’nın Instagram profili ele geçirildi. Sonrasında hesaptan yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı:

* Hesap bendedir dostlar. Sadece bir kaç saat içinde bu soysuz kızın numara ve adresini paylaşacağım.

* Artık gider evinden mi alırsınız bilemem, beni mahkemeye verdiğinde hep beraber adliyeye gidiyoruz.

SONU KÖTÜ OLACAK

Instagram’dan daha sonra da şu ifadeler paylaşıldı:

* Bir dakikada 500 kişi adresi at yazdı. Cidden sonu kötü olacak. Sistem açılsın paylaşacağım zaten.

* Bu kız ya Türk milletinden özür dileyerek video çeker atar paylaşırım ya da adresini paylaşır siz gerekeni yaparsınız. 1 saat vakti var.

Skandal paylaşımlar, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine kısa sürede silindi.

ŞİRKET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Yurtiçi Kargo’dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

* Yurtiçi Kargo TS EN İSO 22301, TS EN ISO 27001 ve TS ENISO 20000 belgeleri ile bilgi güvenliğini garanti altına alan, bu üç sertifikaya sahip ülkenin ilk ve tek kargo şirketidir. Çalışanlarımız, sistem üzerinden müşterilerimizin kişisel bilgilerine kesinlikle erişememektedir.

* Sadece dağıtım sırasında adres bilgileri ilgili personele gösterilmektedir. Konunun şirketimiz ile ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.