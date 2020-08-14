Rektör atamalarında dikkat çeken isimler

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; aralarında Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bulunduğu 16 üniversiteye yeni rektör atandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ataması yapılan rektörler arasında dikkat çeken isimler de var.

AKP’Lİ ESKİ VEKİL REKTÖR OLDU

2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, 23. 24. 25. ve 26. Dönemlerde AKP Adana Milletvekilliği yapan Prof. Dr. Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar milletvekilliği yaptığı dönemde yedi araştırma komisyonunda başkanlık ve üyelik yaptı. İki ihtisas komisyonunda görev alarak 23. ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı yaptı.

TEKSAS’TAN ÇUKUROVAYA

Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen ‘Endowed Chair’ ödülünün sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversite Rektörü olarak atandı.

Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi´ni kazanarak adım atan Meryem Tuncel, okulunu `yıldız öğrenci´ olarak bitirdi.

ABD´ye giden Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD´nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu.

Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve `Dalında Mükemmelliği Yakalamış´ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen `Endowed Chair´ ödülünün sahibi oldu.

Karar kapsamında yeni atanan rektörler:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Atatürk Ünversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çommaklı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

Yıldız Teknik Üniveristesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz