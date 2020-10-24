Rektör Tuncel’den SÖZCÜ’ye ziyaret

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Sözcü Gazetesi'ni ziyaret etti. Adana Tesislerine gelerek Temsilcimiz Mehmet Serbes ile görüşen Tuncel, matbaamızı gezdi ve gazetemizin baskıya hazırlanışı konusunda bilgi aldı.

Prof. Dr. Meryem Tuncel, daha sonra Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rektörlüğü atanalı henüz birkaç ay olmasına rağmen üniversitede gelecekteki hedeflerinin şekillenmeye başladığını belirten Prof. Dr. Meryem Tuncel, projelerinin arasında yeni bir hastane yapmak olduğunu da söyledi.

“ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ KOŞULLARA SAHİP BİR HASTANE”

Bunun için finansal kaynak gerektiğini hatırlatan Tuncel, “Eğer o finansal kaynağı temin edebilirsek artık yeterli gelmeyen Balcalı hastanemizin yanına ikinci bir hastane daha inşa etmek istiyoruz. Öyle üç- dört kişilik odaların bulunduğu değil, çağın gerektirdiği koşullara sahip tek kişilik odaların bulunacağı bir hastane inşa etmek isteriz. Ancak elbette ki bu oldukça maliyetli bir iş ve yüksek miktarda bir finansal kaynak gerektiriyor. Fakat bu konu bizim önümüzde ve gelecekteki hedeflerimiz arasındadır” dedi.