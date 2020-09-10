Reyhanlı patlaması sorumlusu terörist Ercan Bayat tutuklandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bombalı terör saldırılarının sorumlularından Ercan Bayat’ın yakalandığını duyurmuştu.

TUTUKLANDI

Hatay sınırının Suriye tarafında yakalanan ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayat, 48 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ercan Bayat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

DAVADA KARAR

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen yıl yakalanan Yusuf Nazik'in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu. DHA