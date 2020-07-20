Rize’de “Karadeniz fıkrası” gibi yatırım: 16 milyon boşa gitti!

ÇAYKUR, yaprağından şeker üretilen stevia bitkisinin işlenmesi için Rize’de 16 milyon TL’lik proje başlatıp tesis kurdu ancak tesis üretime geçmedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gürer, tesis için şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

* Hâlihazırda ürün yetiştirme ve ürün işleme tesisinin son durumu nedir?

* Stevia bitkisinden şeker mi yoksa gıda katkı maddesi mi elde edilecektir? Tesis işletmeye alınmış mıdır? Bölgede çiftçiler stevia bitkisinin ekimini yapmakta mıdır?

* Çay bölgesinde üretiminin yapılması için stevia fidesi dağıtılan üreticilerin de söz konusu bitkinin üretiminden olumlu sonuç almış mıdır?

* Stevia bitkisi düz ve taban arazi koşullarında yetişmektedir. Rize ilimizde bu özelliklere sahip yeterli arazi bulunmakta mıdır?

* Tesis kurulum amacı doğrultusunda faaliyet göstermekte midir?

* Bahse konu tesis üretime başlamadı ise nedeni için soruşturma açılmış mıdır?

* ÇAYKUR’un asli işi çay üretimi ve üretici olması gerekirken farklı alanlarda faaliyetlere yönelmesi asıl fonksiyonunu etkilemekte midir?

PAKDEMİRLİ: YETERLİ DÜZ ARAZİ YOK

CHP’li Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, ürün işleme tesisinin yüzde 95 oranında tamamlandığını ancak arıtma sisteminde bazı eksikliklerin bulunduğunu ve sistemin deneme üretimine alınması için işletme malzemelerinin temininin firma tarafından yapılmadığı için test edilemediğini belirtti.

Stevia bitkisinin insan sağlığına faydalarından bahseden Bakan Pakdemirli, bu bitkiden şeker ve şeker alt ürünleri (steviaekstrakt, stik şeker, kesme şeker vb.) elde etmeyi planladıklarını ancak yaprak olmaması nedeniyle tesisin işletmeye alınamadığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, stevia bitkisi ekiminin üretici üretim yapmadığı için yapılamadığını ifade etti.

Üreticilere dağıtımı yapılan stevia fidanlarından geriye dönüş olmadığını, geri dönenlerin de bu bitkiyi yetiştiremeyeceklerini söylediğini aktaran Bakan Pakdemirli, “Düz ve taban arazilerin çoğunluğu çay bahçelerine tesis edildiğinden ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılabilecek yeterli düz arazi bulunmamaktadır. Tesis henüz faaliyete geçmemiştir. Ürün işleme tesisi için yapılan toplam yatırım miktarı 16 milyon TL’dir” dedi.

31 MİLYON 285 BİN LİRA REKLAMA GİTMİŞ

ÇAYKUR’un zarar etme gerekçesini de açıklayan Bakan Pakdemirli, “ÇAYKUR’un zarar etme gerekçesi üreticilerden alınan yaş çay bedellerinin zamanında ödenebilmesi için bankalardan çekilen kredilere ait faiz giderleridir. Ayrıca yaş çay bedelinin üreticiyi desteklemek amacıyla enflasyon üzerinde zam yapılmasına rağmen kuru çay satış fiyatlarına ise hükümetimizin enflasyonla mücadelesi kapsamında zam yapılmaması nedeniyle oluşmaktadır” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, 2018 yılı içerisinde reklam-tanıtım faaliyetleri için toplam 31 milyon 285 bin 362,00 TL+KDV ödeme yapıldığını, reklam verilen TV kanalları ve gazete-dergi mecralarının sayısı 93 olduğunu da sözlerine ekledi.

“BUNU ANCAK AKP İKTİDARI BAŞARABİLİR!”

AKP iktidarının birçok alanda olduğu gibi tarımda da planlı, bilimsel verilere dayanarak yatırım yapamadığını anlatan CHP’li Gürer, şunları söyledi:

* Pancardan şeker üretimi yapılabilen ülkemizde şeker fabrikalarını satıp, ne olduğu belli olmayan, hangi iklimde ve hangi coğrafi koşullarda yetiştirildiği araştırılmadan, milyonlarca para harcayarak yatırım yapmak ise ancak AKP iktidarının yapabileceği bir iştir.

* KİT komisyon üyesi olduğum dönemde, bu ürünle ilgili o dönem var olan Şeker Kurumu ile iletişim sağlandı mı diye de sormuştum. Ancak buna gerek duyulmadığı belirtilmişti.

* Tam bir skandal ve yatırımın ne kadar plansızca yapıldığının kanıtı. Ne yazık ki AKP iktidarı, ‘yaptım oldu’ mantığı ile milyonları sokağa atarak toplumun yoksullaşmasını seyrediyor.

STEVİA BİTKİSİ NEDİR ?

Stevia (şeker otu) Paraguay ve Brezilya’da tatlandırıcı ve tedavi edici özellikleri nedeniyle kullanılıyor. Türkiye’de ilk kez 2009 yılında Antalya’da üretilmeye başlanan stevianın içerdiği steviosid maddesi, vücudumuzdaki tat duyuları tarafından normal şekerin 250-300 katı daha şekerli olarak algılanmaktadır. Bu nedenle bir tutam şeker bitkisi tozu, bir litre çay, kahve veya diğer içecekleri tatlandırmaya yeterli olmaktadır.

Stevianın diyet (kalori değeri sıfırdır), şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı olumlu etkileri vardır. Bununla birlikte stevia bitkisinin aşırı kullanımının özellikle erkeklerde sperm üretimini azaltarak kısırlığa neden olduğu hususunda çeşitli bilimsel araştırmalar da bulunmaktadır.