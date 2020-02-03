Rus mafyanın intikam hazırlığına Türk polisinden darbe

İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, önceki gün önemli bir operasyon düzenledi.

Sarıyer, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa’daki adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, 9’u Azerbaycanlı, 3’ü Ukraynalı, 5’ü Gürcü, biri Rusya’dan 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskında, 11 tabanca ve Kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ele geçirildi.

Lüks adreslerde yakalanan şüphelilerin, Azerbaycanlı “Lotu Quli” lakaplı Nadir Salifov’u öldürmek için İstanbul’a bulundukları öne sürüldü.

LÜKS MEKANDA BIÇAKLANMIŞTI

Gözaltına alınan şüpheler arasında yer alan Andry Maly’nın şebeke elebaşı olduğu belirtildi. Sarıyer’de lüks bir rezidansta yakalanan şüphelinin gerçek kimliğinin Guram Chikladze olduğu ortaya çıktı.

Sahte kimlik kullanan şüphelinin, 22 Aralık 2019’da Etiler’de lüks bir mekanda bacağından bıçaklandığı öğrenildi. Chikladze’yi bıçaklayan Azerbaycan uyruklu şüphelinin ise Nadir Salifov’un adamları olduğu iddia edildi. O olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ’A CİNAYETİN İNTİKAMI İÇİN GELMİŞ

İddiya göre, Nadir Salifov’un adamları tarafından bıçaklanan Guram Chikladze, 18 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta bir otelden çıkarken çapraz ateşle öldürülen Azerbaycan asıllı mafya lideri Rövşen Caniyev’e de yakın bir isim olduğu öğrenildi.

2016’da meydana gelen cinayetin talimatını veren kişinin o dönem Azerbaycan’da hapishanede bulunan Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov olduğu iddia edilmişti.

Gürcü asıllı Guram Chikladze ve Salifov arasında bu cinayet sonrası husumet olduğu öne sürüldü. Guram Chikladze’nin , Salifov’dan intikam almak için Caniyev’in adamlarıyla ittifak yaptığı öne sürüldü.

ÜLKESİNE İADE EDİLDİ

Azerbaycan asıllı Nadir Salifov’un ailesinin İstanbul’da olduğu belirtilirken 2018’de Türkiye’de gözaltına alınan Salifov, ülkesine gönderilmişti . Azerbaycan’da yer alan haberlere göre, ülkesine iade edildikten sonra Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine giden Salifov’un Türkiye’ye resmi bir giriş kaydı bulunmuyor.

BASKIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rus mafyasına yönelik Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şebeke elebaşının İstanbul’da zırhlı bir lüks araçla dolaştığı ve Sarıyer’de lüks bir rezidansta yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı görüntüler de ortaya çıktı.

RUSYA’DAN MÜCADELE KARARI

Farklı ülkelerden 17 kişinin yakalandığı operasyon, akıllara Rus mafyasının İstanbul’da ne işi olduğunu ve nasıl yapılandığını da getirdi.

İddiaya göre, Rusya’daki mafya yapılanmasını geçmişi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dönemine kadar dayanıyor. Uzmanlara göre, Sovyeteler’in dağılmasının ardından Rusya’da yapılanan mafya gurupları halen etkinliğini sürdürüyor.

Rusya’da yer alan haberlere göre, 423 mafya gurubu olduğu belirtiliyor. Bu mafya guruplarının en büyüğünü ise Gürcüler oluşturuyor.

Gürcüler 242, Ruslar 51, Ermeniler 30, Azerbaycan Türkleri ise 16 mafya yapılanmasıyla ön plana çıkıyor. Rusya Federasyonu geçtiğimiz yıllarda bu mafya gurupları ile mücadele kararı almıştı.

SALİFOV 3 BÖLGEDE ETKİN

Rusya’nın aldığı karar sonrasında birçok Rus mafya liderinin farklı ülkelere kaçtığı öne sürüldü. Nadir Salifov’un da hakkında Kırmızı Bülten çıkarılmasıyla Türkiye’ye geldiği öne sürüldü.

Rusya’daki halı piyasasını elinde tutmasının dışında Ukrayna’da meyve-sebze işiyle uğraşan Ermeni ve Ukraynalı isimleri kaçırttığı öne sürülen Salifov’un Baltık ülkelerinde de etkin olmaya başladığı iddia edildi.

İstanbul Polisi 2017’de Bahçelievler Ömür’de Salifov’u öldürme planı için toplantı yapan başka bir guruba operasyon düzenlemişti. O baskında, Caniyev’in kardeşi ile en yakın adamı olan Hacıbaba Talibkhanlı ve Şirinler olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Mehmet Sabri Şirin’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanmıştı.

LİDERİ ÖLDÜREN LİDER OLUYOR

Uzmanlar, Sovyetler döneminden devam eden suç örgütü yapılanmalarında, yasa dışı “Konsey” adı verilen bir yapının devam ettiğini belirtiyor. Buna göre, suçtan elde edilen gelirlere kimin hakim olacağına konsey karar veriyor.

Konseyden onay alan kişi Azerbaycan Türkçesinde Qanunu Orğu (Kanuni hırsız) anlamına gelen bir ünvan alıyor. Mafya kanunlarının hakim olduğu kurallara göre, bir mafya liderini öldüren bir kişi yeni lider oluyor.