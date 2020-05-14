Rus yankesici taksi kamerasından yakalandı

Olay, 6 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında Laleli Metro İstasyonu'nda tramvay içerisinde meydana geldi. İddiaya göre Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda çalışan Abdülkerim A.(33) Bakırköy'de başka bir kuyumcuya götürmek üzere yanına 700 bin lira aldı. Parayı çantasına koyan Abdulkerim A. tramvaya bindi.

200 BİN LİRA

Laleli'de tramvaydan inen Abdulkerim A., çantasındaki para balyalarının eksildiğini fark etti. Yaklaşık 200 bin liranın çalındığını gören kuyumcu çalışanı hemen emniyete koştu.

İKİ ŞÜPHELİ

İfadesinde tramvaya bindikten sonra 2 kişinin kendisini sıkıştırdığını söyleyen Abdulkerim A.'nın yankesicilerin kurbanı olduğu anlaşıldı.

Abdulkerim A.'nın “Yere bir şeyler düşürüp alıyorlardı. Beni sıkıştırıyorlardı” demesi üzerine; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.

KAÇTIKLARI TAKSİDEN TESPİT EDİLDİLER

Yapılan araştırmalarda 2 yankesicinin olay sonrasında taksiye bindiği anlaşıldı. Şüphelilerin kaçtığı taksi tespit edildi. Polisin ulaştığı taksideki kameralardan yankesiciler belirlendi.

PARALAR DA KAMERADA

Taksideki görüntülerde şüphelilerin birinin diğerinin yanındaki para balyasını alması da görülürken polis yankesicilerin Rus uyruklu olduğunu belirledi.

METRODA YAKALANDI

Polis, şüphelilerden 40 yaşındaki Denis P.'yi önceki gün Aksaray Metro İstasyonu'nda yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.