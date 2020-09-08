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Rüşvet alırken yakalanan yerel gazete sahibi: Danışmanlık karşılığında alıyorum

Bursa’da 'rüşvet', 'şantaj' ve 'tehdit' suçlamalarıyla polisin takibe aldığı, yerel gazete sahibi Necmi İnce (40), iş insanından rüşvet alırken yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İnce, danışmanlık hizmeti karşılığında para aldığını öne sürdü.

Halil ATAŞ
16:18 -
Haberler Gündem

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yerel gazetenin sahibi Necmi İnce’yi ‘rüşvet’, ‘şantaj’ ve ‘tehdit’ suçlarını işlediği iddiaları üzerine takibe aldı.

Uzun süredir yapılan takibin ardından Necmi İnce’nin, şehirdeki birçok iş insanını tehdit ettiği ve şantaj yoluyla rüşvet almaya çalıştığı belirlendi.

“200 BİN LİRA VERMEZSEN HABER YAPARIM”

Polis ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu Necmi İnce’nin, İznik’te iş insanından kaçak villalarını haber yapmamak için 200 bin lira istediği ortaya çıktı. Necmi İnce’nin, iş insanına, “Kaçak villaların var. Eğer 200 bin lira vermezsen seni haber yapar, rezil ederim” dediği öğrenildi.

PARA ALIRKEN YAKALANDI

Necmi İnce, İznik’te iş insanından para almak için gittiği benzin istasyonunun lokanta bölümünde, polis ekiplerince yakalanarak İznik’te gözaltına alındı.

Yerel gazete sahibi Necmi İnce (FOTO: SÖZCÜ)

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İnce, polis sorgusunda suçlamaları kabul etmeyip, danışmanlık hizmeti karşılığında para aldığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necmi İnce adliyeye sevk edildi.

Bu arada İnce’nin iş insanından para alırken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İnce, iş insanından aldığı paraları çantasına koyduğu sırada polis suç üstü yapıyor.

AKP’den 3 kez Bursa milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan İnce’nin arabasının ön camına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 2019 yılında Bursa’da yapılan miting için verilen bir basın yaka kartı yerleştirdiği ortaya çıktı.

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Son güncelleme: 16:30 08.09.2020
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