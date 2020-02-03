Rusya’nın iddiasına AKP’den yanıt: Doğru değil

AKP Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından İdlib’de altı askerin şehit olduğu, yedi askerin ise yaralandığı Suriye rejiminin saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, şehit askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, saldırıya cevap verildiğini ve verilmeye devam edildiğini belirtti.

AKP’li Çelik, paylaşımlarında şunları kaydetti:

* Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken, rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor.

MEKANİZMALAR ÇALIŞIYOR

* Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir.

* Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır. (DHA)