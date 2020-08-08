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Rüzgar yer yer etkili oluyor! Hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre sıcaklar devam ediyor ancak bugün Marmara Bölgesi'nde kendisini gösteren rüzgar bunaltıcı havanın etkisini azaltıyor. İstanbul'da yer yer kısa süreli yağışlar da görülüyor. İşte son tahminlere göre hava durumuna dair detaylar...

16:42 -
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Rüzgar yer yer etkili oluyor! Hava durumu tahminleri…

Sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı. Yer yer sıcaklıklar düşerken, rüzgar bazı noktalarda sıcak havanın etkisini azaltıyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ EGE’DE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının İç Ege’de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Balıkesir Bursa Giresun HAVA DURUMU istanbul Kütahya Meteoroloji Ordu Rize TRABZON
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