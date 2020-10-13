Sabotaj şüpheleri doğru çıktı, kuş cenneti yakılmış

Samsun’un 19 Mayıs Mayıs ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 1 ay önce yangın çıkmış ve 8 saat süren çalışmalar sonucunda güçlükle söndürülürken 2 bin dönüm arazi ve çok sayıda hayvan zarar görmüştü. Yangının bilerek çıkarıldığı ve alanın imara açılacağı iddiaları üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan araştırma tamamlanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

3 AYRI NOKTADAN ATEŞE VERİLMİŞ

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda yangının 3 ayrı yerden kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlendi. “Kasıt” başlığıyla hazırlanan raporda, “Olay yerine vardığımızda, yaptığımız araştırmada; Kızılıırmak Deltası Kıyan mevkiinde meydana gelen yangının deniz istikametinde, birbirinden bağımsız farklı noktalarda alevli şekilde ilerlediği, gelişerek geniş bir alana yayıldığı tespit edilmiştir. Ekiplerin mücadelesi esnasında, zemin yumuşak ve kumlu olması sebebiyle araçların çeşitli aralıklarla zeminde batması sonucu çalışmaların zorlaştığı görülmüştür.

“DOĞAL ISI KAYNAKLI BULGUYA RASTLANMADI”

Yangının çıkış sebebi incelendiğinde, söz konusu olayda doğal ısı kaynaklı herhangi bir bulgu ve işarete rastlanmadığı birlikte değerlendirilerek, sazlık, makilik ve kısmen ormanlık alanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılması sonucu yanma olayının başladığı kanaatine varılmıştır” denildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İMARA AÇILMAYACAĞI SÖYLENMİŞTİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde çıkan yangın üzerine Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediyesi Başkanı Osman Topaloğlu yanan bölgede incelemelerde bulunmuş, yanan bölgenin imara açılmayacağını açıklamışlardı.