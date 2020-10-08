Sağanak dolu ve fırtına yaklaşırken Meteoroloji’den hava durumu uyarıları…

Birkaç gündür yapılan açıklamalar ve uyarılar sonrasında dolu yağışı beklenen gün geldi ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yaptı. Bugün kuvvetli yağış ve rüzgarların özellikle Marmara ve Ege’de etkili olması bekleniyor.

İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

METEOROLOJİ HORTUM RİSKİNE KARŞI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü etkili olması beklenen hava şartları konusunda yayınladığı uyarıyla vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Uyarı şu şekilde; Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli, Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EGE BÖLGESİ’NDE BİRÇOK ŞEHİR ETKİLENECEK

Marmara’nın yanı sıra Ege Bölgesi için de uyarılar geldi. Kuzey Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde etkili olması beklendiği için hortum ve dolu uyarısı yayınlandı.

HAFTA SONU ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre perşembe ve cuma günü etkili olacak zorlu hava şartları cumartesi günü etkisini azaltacak. Pazar gününden itibaren yağışlar yurdu terk edecek.