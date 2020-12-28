Sağlık Bakanı ‘aracı yok’ demişti! Çin aşısında dikkat çeken detay

Çinli Sinovac şirketinden sipariş edilen corona virüsü aşısının bir kaç gün içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Türkiye’ye gelecek CoronaVac aşısının üretildiği merkez görüntülendi. CRI Türk ekibi, Pekin’de aşının üretildiği merkezi görüntüledi.

FİRMA İSMİ YER ALDI

Görüntülerde ise dikkat çeken bir detay yer aldı. Daha önce ilaçların getirilmesinde aracı kullanılmayacağı açıklanmasına rağmen paketlerin üzerinde ‘Keymen’ firmasının adının yazıldığı görüldü.

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi. Emir, şu ifadeleri kullandı;

*Sağlık Bakanı’na aylardır “Çin aşısında aracı firma olacak mı?” diye soruyoruz. Keymen İlac’ın aşıyı getirdiğini söylediğimizde de Bakan, “Aracı yok” demişti.

*Oysa bugün gelen fotoğrafta kolilerin üzerinde Keymen yazdığını görüyoruz. Bir kere de söylediğiniz doğru çıksın.

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