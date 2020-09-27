Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı! İşte 27 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 68 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 7 bin 997 oldu.

Bugün toplam 101 bin 119 test yapılırken, bin 467 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 314 bin 433’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 583 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 10 milyon 37 bin 700’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 116 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 275 bin 630’a yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 6.5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 583 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALDI



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor.

* Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.

DÜN BİN 511 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı dün bin 511 yeni vakanın tespit edildiğini, 71 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve bin 232 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

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