Sağlık Bakanlığı corona verilerini açıkladı! İşte 15 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 116 bin 103 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773 oldu.

Son 24 saatte bin 693 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 342 bin 143’e çıktı. 66 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 80’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 311 artarak 299 bin 679’a ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 408, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.9 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: 12 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor.

* Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.

DÜN 57 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 57 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 671 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 396 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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