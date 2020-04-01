Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için son gün! Personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'na çeşitli kadrolarda, toplamda 32 bin personel alımı yapılacağı duyurusu geçtiğimiz günlerde Fahrettin Koca’dan geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sağlık personellerinin alımının yapılacağı kadrolar açıklanırken, başvuru tarihleri ise 26 Mart – 1 Nisan arası olarak açıklandı. Adaylar merakla Sağlık Bakanlığı personel başvuru şartları neler sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacak bölümler hangisi? İşte Sağlık bakanlığı personel alımı başvuru şartları…

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU (ÖSYM)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alınacak.