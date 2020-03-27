Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları başladı! Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ile nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçiler için başvurular İŞKUR üzerinden toplanıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte branş ve kadro dağılımı…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sürekli işçi başvuruları ise 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI (İŞKUR)

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirilen başvurular için siteye direkt giriş ve e-Devlet girişi ile yapılabiliyor.

Başvurular için öncelikle İŞKUR kaydı oluşturuluyor. Eğer kayıt mevcut ise doğruda iş ilanları sayfasına geçebiliyorsunuz.

Çıkan ekranda çalışmak istediğiniz il ve ilçe seçeneklerini işaretledikten sonra İş Yeri Unvanı kısmına “SAĞLIK BAKANLIĞI” yazıyorsunuz.

Ardından karşınıza çıkan ilanlarda kendinize uygun olanlara başvurabilirsiniz.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.