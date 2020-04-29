Sağlıkta şiddet sürüyor: Üç sağlık çalışanına sokakta saldırı!

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Toplumcu Diş Hekimleri, “Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olarak çalışan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli meslektaşımız A.I. ve B.A. ile kurumun şoförü filyasyon için evlere giderken sokakta saldırıya uğradı” dedi.

Saldırıyı kınayan Toplumcu Diş Hekimleri, sağlıkta şiddet yasasının formalite olarak kalmaması ve caydırıcı cezaların uygulanması çağrısı yaptı.

TRABZON’DAKİ SALDIRGAN SERBEST

Geçen günlerde de Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi acil servisinde görev yapan Doktor Esra Ersöz Genç, akciğer kanseri olan ve solunum güçlüğü çeken bir hastanın hayatını kaybetmesi sonrası, hasta yakınlarının saldırısına uğramıştı.

Esra Ersöz Genç’in anlatımına göre hasta yakını kendisini oksijen tüpüyle kovalamıştı. Gözaltına alınan saldırgan kısa bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.

Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Doktor Genç, “Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?” demişti.