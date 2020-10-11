Sahte içki kabusu sürüyor! Ölenlerin sayısı sekize yükseldi

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı.

Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş’in (64) hayatını kaybetmesinin ardından, hastaneye kaldırılan iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte ölenlerin sayı altıya çıkmıştı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nejdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan'ın (68) da yaşamını yitirmesiyle birlikte ölenlerin sayısı sekize yükseldi.

ALTI KİŞİNİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan diğer kişilerin tedavileri sürerken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gece saatlerinde beş kişi, Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne ise Tayfun B., isimli şahıs kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yapmıştı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (İHA)