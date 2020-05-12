Sakarya’da ‘süper taşıyıcı’ vakası! Çok sayıda kişi karantinada, sayı artabilir

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşlarındaki T.A. adlı kadın bugün corona virüsü belirtileri ile getirildiği hastanede yapılan testlerin sonucu ‘pozitif’ çıktı.

Karantinaya alınan kadın, daha sonra yoğun bakıma alındı.

Kadının virüsü nasıl kaptığı yönündeki bilgiler (filyasyon) araştırıldığında ise dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

İFTAR, CENAZE VE MUKABELELERE GİTMİŞ

Kadının hastaneye gitmeden önce virüs taşıdığını bilmeden günlük hayatına devam ederek bu 14 günlük süre içerisinde iki iftar, bir cenaze ve Ramazan ayı boyunca da evlerde okunan mukabelelere katıldığını söyledi.

ŞİMDİLİK 59 KİŞİ SAYI ARTABİLİR

Kadının birlikte yaşadığı 3 kişiyle birlikte virüs bulaştırdığı belirtilen 59 kişi için karantina uygulanması kararlaştırıldı.

KARANTİNA BÖLGESİ OLACAK

Kadının virüs taşırken gittiği iftar, cenaze ve mukabelelerden dolayı çok kişiye de virüs bulaştırdığı tahmin ediliyor.

Kadının yaşadığı ve virüs bulaştırdığı mahallelerde 14 günlük karantina uygulamasının gündemde olduğu öğrenildi.