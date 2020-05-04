Salgın döneminin kahramanları: Kuryeler

Salgında önlem almak için evde kalan vatandaşlar alışverişlerini daha çok online olarak yapmaya başladı. Bu durum motosikletli kuryelerin yükünü daha da ağırlaştırdı. Kuryeler salgın döneminin baş kahramanları arasına isimlerini şimdiden yazdırdı. Peki kuryelerin çalışma şartları nasıl? Vatandaşların temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere hayatlarını sürdürebilmeleri için canla başla çalışan kuryeler son iki aydır neler yaşadı? Motosiklet Kuryeler Derneği Genel Sekreteri Ergün Pedük, salgın sürecini Sözcü TV yayınında Turgut Erat'a anlattı.