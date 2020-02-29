Samsun, şehitler için yürüyecek

Suriye’nin İdlib şehrindeki hain saldırısı sonucunda 26 yaşında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in ateşi Samsun'u yaktı. Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi’nde yaşayan annesi Menşure Gürdal'a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.

Ailenin tek çocuğu olan Pekel'in babasının ise Hüseyin Pekel’in ise İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Şehidin Samsun’daki evi Türk bayrakları ile donatıldı.

KOYU BİR SAMSUNSPORLUYDU

Sosyal medyadaki profiline ‘Vatan diye bir hastalığımız var Allah şifa vermesin' diye yazan şehidin haberi Samsunspor tribünlerinin yüreğine de ateş düşürdü. Koyu bir Samsunsporlu olan Pekel’den geriye sosyal medya sayfasında Kırmızı-Beyazlı formayla paylaştığı tribün fotoğrafları kaldı.

Samsunspor Başkan Yüksel Yıldırım’da, twitter hesabından, “Allah rahmet eylesin şehidimize. Samsunspor olarak büyük hüzün içindeyiz” mesajı paylaştı.

ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYECEKLER

Samsunsporlu taraftarlar hem şehit Pekel hem de tüm şehitlerimiz için bir yürüyüş düzenleme kararı aldı. Şehit P. Uzm. Onb. Tayfun Pekel’in naaşını, dün gece memleketi Samsun'a getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı Çarşamba Havalimanı’nda ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Öte yandan Samsun Valiliği'de ışık ile ay-yıldızlı renk büründü.