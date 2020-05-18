Samsun’a 19 Mayıs’ta çelenk sunma yasağı!

19 Mayıs günü, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun, Türkiye için çok önemli bir kent… Ancak valilik tören için büyük bir engel koydu…

Atatürk Anıtı'na 8-10 kişilik grubun çelenk sunma törenine izin vermedi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Samsun Temsilcisi ve Eğitim İş sendikasının Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara, izin için 4 Mayıs'ta valiliğe dilekçe verdiklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı imzasıyla 11 gün sonra verilen cevapta, 15 il'de sokağa çıkma yasağı uygulandığı, bu yüzden çelenk sunulmasının uygun bulunmadığı belirtildi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, süreci SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

*İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na emek örgütlerinin çelenk sunulmasına izin verildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, maske takılarak çelenk sunma isteğimize virüs gerekçe gösterildi.

*Üstelik AVM'ler, berberler açık. Atatürk'ün adını, eserlerini, yaptıklarını yok saymak isteseler bile başaramayacaklar. Büyük devrimcinin gösterdiği yol, yolumuzdur. Böyle yasak olmaz. Bu anlayışı ve kararı verenleri de kınıyoruz.