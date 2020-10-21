Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte şanslı altı rakam!

Her pazar ve çarşamba günü düzenlenen Şans Topu’nda yenilenen sisteme göre 34 rakam arasından 5 ve 14 numara arasından da 1 numara çekilerek haftanın şanslı rakamları belirleniyor. Bu hafta ise 6 rakamı bilen çıkmadı ve büyük ödül devretti. Şans Topu’nun bir sonraki çekilişi pazar akşamı saat 20.00’da düzenlenecek.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango’nun 21 Ekim tarihli 13. Şans Topu çekilişinde şanslı rakamlar “12-16-17-26-32 joker 12″ olarak belirlendi.

BÜYÜK ÖDÜL MİKTARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nun bu akşamki çekilişinden dakikalar önce büyük ödül miktarı da açıklandı. Şans Topu’nda büyük ikramiye tutarı 655 bin 478 TL olarak bildirildi.

ŞANS TOPU’NDA SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYE KATEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “5+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e) Beşinci kategori olan “3+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f) Altıncı kategori olan “3 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g) Yedinci kategori olan “2+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2’sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h) Sekizinci kategori olan “1+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1’inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i) Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.