Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye katlanıyor…

Sayısal Loto’da 5 haftadır devreden ikramiyenin büyümesiyle şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başlamıştı. Sayısal Loto bu hafta 6 şanslı rakamı bulan çıkmayınca 6. devir geldi. Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu . İşte 18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 TEMMUZ

Çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar;

04-19-20-27-36-42

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.