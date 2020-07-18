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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye katlanıyor…

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto'da kuponları dolduran vatandaşlar sabırsızlıkla sonuçlar belli oldu. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte, 18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları…

21:40 -
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye katlanıyor…

Sayısal Loto’da 5 haftadır devreden ikramiyenin büyümesiyle şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başlamıştı. Sayısal Loto bu hafta 6 şanslı rakamı bulan çıkmayınca 6. devir geldi. Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu . İşte 18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 TEMMUZ

Çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar;

04-19-20-27-36-42

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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