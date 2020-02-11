Sayıştay, cami ihalesinde bile usulsüzlük buldu

AKP'li Fatsa Belediyesi'nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, Hiranur Camii onarım ve inşaat işinde usulsüz ihale yapıldığını belirledi. Buna göre, rekabete dayalı açık ihale usulüyle yapılması gereken işler, aynı firmaya verilmek amacıyla kısımlara bölündü. 400 bin liralık aynı içerikli ihale, 6 parçaya bölünerek, 60-70 bin liralık kalemler halinde düzenlendi.

DOĞRUDAN İHALE

Böylece ödenecek meblağ 400 bin yerine 445 bin liraya çıktı. Sayıştay'ın raporunda 6 ihalenin de aynı firmaya verildiği görüldü. Sayıştay raporunda “Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla alımların kısımlara bölünemeyeceği ancak bu ihalede bazı mal alım ve yapım işlerinin kısımlara bölünerek aynı firmadan alındığı görülmüştür” denildi. Yasaya göre belli bir limitin altında olan işler doğrudan ihale edilebiliyor.

FİRMANIN ADI GİZLENDİ

AKP'li Fatsa Belediyesi'nin ihale verdiği şirketin harcamaları kalem kalem belirlendi. Ayrıca belediyenin ‘Spor Kompleksi Bakımı' işini de 10 parçaya ayırıp aynı firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Firmanın adı gizlendi.