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Şehit kardeşine çirkin saldırı! ‘Benim için mi şehit oldu?’ deyip, darbetti

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli şoför V.Y. ile tartışan şehit kardeşi, durumu ağabeyi Y.A.'ya anlattı. Bunun üzerine hastaneye giden Y.A. şoföre, "O bir şehit kardeşi, neden böyle yapıyorsunuz?" dedi. "Benim için mi şehit oldu?" cevabını veren şoför, ardından Y.A.'yı darbetti. Y.A., şoför hakkında şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

23:04 -
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Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tedavi olmak için hastaneye gelen şehit kardeşi, henüz bilinmeyen nedenle hastanede şoför olarak çalışan V.Y. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından evine dönen kişi, durumu ağabeyi Y.A.’ya anlattı. Bunun üzerine Y.A. şoför ile konuşmak için hastaneye gitti. İkili arasında da tartışma çıktı.

“BANA NE? 20 YIL OLMUŞ ŞEHİT OLALI”

Tartışma sırasında Y.A. şoföre kardeşi için, “O bir şehit kardeşi, sizin onu koruyup sahip çıkmanız gerekirken neden böyle yapıyorsunuz?” demesi üzerine, şoför iddiaya göre, “Benim için mi şehit oldu? Bana ne? 20 yıl olmuş şehit olalı” diye karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför V.Y. ve yanındaki bir kişi, Y.A.’yı darbetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından Y.A. ve kardeşi hastanede görev yapan V.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak, tarafların ifadeleri alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili inceleme başlattı. DHA

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