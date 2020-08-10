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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 52 yaşında şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın cenazesi, Kaş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

19:58 -
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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Adnan Kısar’ın Döşemealtı ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaşmış, şehidin evi ve bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Adnan Kısar için Kaş’ta cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Düzenlenen törene Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, binlerce vatandaş katılım sağladı. Şehit yakınları şehit Kısar'ın cenazesine sarıldı.

Şehidin büyük üzüntü yaşayan annesi, “Emekli olacağını, artık gitmeyeceğini söylemiştin. Beni 4-5 gündür aramamıştın, gün aşırı arardın. Hani gelecektin? Emekli olup bir daha gitmeyecektin” diye gözyaşı döktü. Binlerce vatandaşın dualarıyla Adnan Kısar son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksekova ilçesinde, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşündeki polis zırhlı aracının devrilmesi sonucu iki özel harekat polisi şehit olmuştu.

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