Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar için memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Atike Hanım Camii’nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uçar’ın 1,5 yaşındaki kızı Elmas, kadın astsubayların kucağında babasını son yolculuğuna uğurladı. Yakınları, şehit Uçar’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Sezer Uçar’ın cenazesi, Reyhanlı Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT YUSUF UYAR’IN EŞİ: BİZDE ASKER BİTMEZ

Evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Sezer Uyar için memleketi Eskişehir’de İlören Mahallesi’ndeki mezarlık önünde cenaze namazı kılındı.

Namaza, İçişleri Bakan Yardım Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir CHP milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir İYİ Parti milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve şehidin babası Sabri, annesi Hatice, kardeşleri Özgür, Beytullah, Elif, İbrahim, eşi Pınar Uyar ile çiftin 1 yaşındaki oğulları Sabri Mete yer aldı.

Şehit Yusuf Uyar’ın cenazesi evine getirilerek helallik alındı. Ardından Türk Bayrağı’na sarılı Uyar’ın cenazesi mezarlık önüne getirildi.

Burada şehidin eşi Pınar Uyar tabuta sarılarak “Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker. Oğlu da asker olacak” dedi.

Şehit Yusuf Uyar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.