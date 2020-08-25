Selde kaybolan ailenin son sözleri: Boğuluyoruz, kurtarın!

İstanbul’da yaşayan ve Samsun’da katıldıkları bir cenazeden dönen Akgün Ailesi, akrabalarını ziyaret etmek için gittikleri Giresun’da sele yakalandı. Otomobilde mahsur kalan Davut Akgün, eşi Emine ve kızları Betül, yakınlarını arayarak “Boğuluyoruz, kurtarın” diyerek yardım istedi. Telefon konuşması kesilen üç kişi sele kapılarak kayboldu. Hurdaya dönen otomobil ve aile üyelerinin bazı kıyafetleri bir gün sonra dere yatağında bulundu. Davut, Emine ve Betül Akgün’ü arama çalışmaları ise sürüyor.

“İÇERİ SU ALIYOR, BOĞULUYORUZ”

Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün’le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlattı: Arayıp yolda kaldıklarını söylediler. Sonra tekrar arayıp “Bize yardım edin, kurtarın” diye bağırdılar. Ben de “Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin” dedim. “İnemiyoruz, araba taşa dayandı” dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. “Diğer kapıdan çıkın” dedik. “Orayı da sel bastı açılmıyor” dediler. Sonra “Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz” dediler. Sonra telefon kesildi. Gitti ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor.



“ÇOK YAĞIŞ VAR, GELMEYİN DEDİM”

Süleyman Karakılıç da kardeşi Emine Akgün ve ailesinin Samsun’daki bir cenazeden döndüklerini belirterek, şunları söyledi: İstanbul’a dönmeden bize uğrayacaklardı. “Çok yağış var, gelmeyin” dedim. O sırada başka bir misafirliğe uğramışlar. Oradan da buraya gelmişler. Köprünün üzerine vardıklarında aradılar, “Gel bizi buradan al” dediler. Teyzemin oğlunu alıp, buraya geldim. Bizde selden geçemediğimiz için tarlaların içinden gittik. Telefonu teyzemin oğluna verip değirmenin oraya koştuk. Vardığımızda araba burada yoktu. Gece aramaya başladık, bulamadık. Sabah arabanın olduğu yeri bulduk. Arabanın içine baktık ama kimse yoktu içinde…

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Giresun’da cumartesi akşamı meydana gelen sel felaketinde, Tirebolu yolundaki menfezin çökmesi sonucu içinde beş askerin bulunduğu araç ile bir operatörün kullandığı iş makinesi sulara kapıldı. Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Erdem Çıtır, Uzman Jandarma Çavuş Onur Kıran ve Uzman Jandarma Çavuş Burak Tok‘un cansız bedenleri selin ardında bıraktığı enkazın arasında bulundu.

Habertürk TV askeri strateji danışmanı, emekli asker Abdullah Ağar ise sosyal medya hesabından Uzman Jandarma Çavuş Aykut Variyenli ile Uzman Jandarma Çavuş Sami Yılmaz‘ın da şehit olduğu yönünde bir paylaşım yaptı.

Espiye-Yağlıdere ilçeleri arasındaki Köprübaşı'nda sulara kapılan 49 yaşındaki İbrahim Güdük'ün cansız bedeni dün cezaevi mevkisinde bulundu. Kayıp olduğu açıklanan Kemal Akar (Dereli) ile Davut-Emine-Betül Akgün‘ü (Çaldağ) arama çalışmaları sürüyor. Haber ajanslarına göre toplam ölü sayısı sekiz, kayıp sayısı da sekiz. (DHA)