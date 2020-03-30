Sendika açıkladı! İşte corona tespit edilen kamu kurumları

Corona vürüsü tespit edilen kamu kurumlarını açıklamayan BES, çalışanların işe gidiş gelişlerde, iş yerlerinde ve yemekhanelerde hiçbir koruma olmadan büyük risk altında bırakıldığını ifade etti.

”Zorunlu olmayan hizmetler durdurulsun” denilen açıklamaya göre virüs vakası tespit edilen kamu kurumları ise şöyle:

* İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 6. Sulh Hukuk Mahkemesi kapatıldı, personel karantinaya alındı.

* İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 6. Aile Mahkemesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde virüs tespit edilmesi nedeniyle aynı koridorda yer alan dört mahkeme kapatıldı.

* Bakırköy Adliyesi yazı işleri müdürüne Covid-19 teşhisi konuldu ve aynı koridorda yer alan beş mahkeme kapatıldı.

Ankara SGK Kayıtdışı İstihdam Daire Başkanlığı'nda bir kişi, virüs şüphesi ile sağlık kurumuna yönlendirildi.

* İstanbul Vergi Dairesi Mecidiyeköy Grup Müdürlüğü Veznesinde bir kişiye Covid-19 teşhisi konularak hastanede karantinaya alındı.

* İstanbul Vergi Denetim Levent Biriminde çalışan bir kişiye Covid-19 teşhisi konuldu, 29 Mart'ta evde gözetim şartıyla taburcu edildi.

* İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Bostancı Müdürlüğü ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 27 Mart'ta Covid-19 teşhisi konulan iki kişi yoğun bakıma alındı.

* İstanbul Gaziosmanpaşa Vergi Dairesinde Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedbir alınmadı.

* İstanbul Şişli İŞKUR Merkezi'nde bir kişinin test sonucu pozitif çıktı.

* Kocaeli- Derince Vergi Dairesi'nde iki kişi pozitif çıkması üzerine vergi dairesi kapatıldı.

* İzmir-Yamanlar Vergi Dairesi'nde bir çalışan pozitif çıktı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul–Topkapı Sosyal Güvenlik Merkezi'nde bir çalışanın testi pozitif çıktı.