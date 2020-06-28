Seslerini sadece SÖZCÜ duymuştu, 12 gün sonra Türkiye’deler!

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görülmesinden birkaç gün sonra, Mauritius adasına tatile giden Derya Durmaz – Cengiz Nazif Erez çifti, o günden bu yana Türkiye’ye dönmek için çaba harcıyordu. Üç ay boyunca devlet yetkilileri, basın yayın organları dahil seslerini duyurmak için yoğun çaba harcayan Erez çiftine yanıt veren sadece SÖZCÜ oldu.

Hint Okyanusu’nun güneybatısında, Güney Afrika’nın doğusunda bulunan ada ülkesi Mauritius’ta, bir otel odasında mahsur kaldıklarını, eşinin hastalandığını, çaresiz durumda olduklarını söyleyen Cengiz Nazif Erez, adada kendileri dışında da Türkler olduğunu söyledi.

12 GÜN SONRA VATANLARINA DÖNDÜLER

Erez çiftinin çaresizliğini dile getiren haberin SÖZCÜ'de yer almasından sonra, adada mahsur kalan Türklerin tahliyesi için çözüm yolları arandı. Haberle birlikte adadaki Türkler birbirleriyle iletişime geçti.

Cuma günü Erez çifti ile adadaki diğer mahsur Türklere, Madagaskar'dan dönen bir THY uçağının kendilerini alacağı haberi verildi. Cumartesi günü uçağın 24 saat rötar yapacağı bilgisi geldi.

Dün yerel saatle saat 17.45'te Mauritius'tan havalanan THY 4971 sefer sayılı uçağı ikisi Azerbaycan'lı 9 yolcusuyla bugün saat 17.00 sıralarında İstanbul'a indi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Tatil için giden Erez çiftinin yanı sıra, iş için Mauritius adasına gidip mahsur kalan 9 kişi, yaşadıkları kâbusu ve sıkıntıları Türkiye'ye dönünce unuttu. Büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Erez çifti ile diğer yolcular SÖZCÜ'ye teşekkür etti.

Erez çifti uçakta çektikleri videoda “SÖZCÜ Gazetesi’nde çıkan haberden 12 gün sonra Türkiye'ye dönüş uçağındayız. Uçak bomboş. Sadece 9 kişiyiz. Böyle bir hayırlı haber vermek istedik” dedi.

Erez çifti İstanbul'dan Antalya'ya giderken, diğer yolcular ise İstanbul'daki evlerine gitti.