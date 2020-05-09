Sevda Noyan hakkında suç duyurusu

Sevda Noyan, Esra Elönü’nün sunduğu Arafta Sorular adlı programda “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür” ve “Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır” demişti. Noyan’ın “ayaklarını denk alsınlar” sözleri üzerine Elönü de “Ayak az kalır, dört ayaklarını denk alsınlar” ifadelerini kullanmıştı.

İş insanı Kazım Bilgen, komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede şunlar yer alıyor:

”AHLAKLI İNSANLAR KABUL ETMEZ”

* Kurtuluş Savaşı’nı kazanan kahraman bir neslin torunu, 15 Temmuz darbe girişiminin bertarafı ve sonrasında nöbetlerde ter dökmüş biri olarak, şüphelinin bu konuşmalarını ahlaklı ve namuslu insanların kabul etmesi mümkün değildir.

* Toplumda infiale neden olacak bir fiile imza atılmıştır. Halkı kin ve nefrete tahrik etmiştir. Kin ve düşmanlığa tahrik bulunmaktadır.

* Bu yayın nedeniyle toplumun geniş bir kesiminde infial oluşmuştur.

* Sevda Noyan hakkında işlem yapması gerekmektedir.