Seyahat için HES kodu nasıl alınır? Kendi aracıyla seyahat edenler içim HES kodu şart mı?

HES kodu yolculuklarında vatandaşların risk taşıyıp taşımadığı öğrenilmesi için geliştirildi. HES kodu olmayanların şehirlerarası yolculuk yapamayacak olmasından dolayı kod başvurularına talep arttı. HES kodu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla alınabiliyor. Seyahat için HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu ile uçak ve tren seyahatlerinin yapılabileceğinin açıklanmasının üzerine HES kodunun nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek.

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İÇİN HES KODU GEREKİYOR MU?

Özel araçla yapılacak seyahatler için HES kodu uygulaması bulunmamaktadır. Özel aracınızla seyahat edecekseniz, hes kodu olmadan da seyahat edebilirsiniz.