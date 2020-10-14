Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan şaşkına çevirdi

İzmir'den Bursa'ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir'e dönmek için geçen pazartesi günü otomobiliyle yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü.

“BURSA’DAN İZMİR’ KADAR YILANLA YOLCULUK”

Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi'ne giderek, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı. Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir'e doğru tekrar yola çıktı.

SEYİR HALİNDE ÇIKIYOR, DURUNCA KAYBOLUYOR

Koray Fırıncıoğulları, Manisa'ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı. Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir'e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti.

Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.

BU SABAH YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Bugün sabah saatlerinde tekrar otomobiliyle yola çıkan Koray Fırıncıoğulları'nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili durduran Remzi Fırıncıoğulları, Narlıdere İtfaiyesi'ne giderek, ekiplerden yardım istedi, ancak sonuç almadı.

3 gündür arabanın içinde dolanan ve yeri tespit edilemeyen yılan, bugün Torbalı’daki bir oto sanayi firmasında itfaiye görevlilerinin de uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. İtfaiyenin aldığı yılanın, doğaya bırakılacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir Kamyon motoruna yuva yapan kuşun 5 yavrusu oldu