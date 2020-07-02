Sıcaklık mevsim normallerini aşacak! Termometre 52 dereceyi gösterdi

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte Türkiye’nin, Basra alçak basıncı sebebi ile sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Kuzeydoğu kesimleri dışında yurtta yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli mevzi gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görüleceği, diğer yerlerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

52 DERECEYİ GÖSTERDİ

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın'da etkili olmaya devam ediyor. Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı il genelinde Atatürk Kent Meydanı'ndaki termometre, öğlen saatlerinde 52 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi ağaç gölgelerine sığınmakta buldu. Dışarı çıkan pek çok vatandaşın şapka ve güneş gözlüğü taktığı gözlendi. Termometrelerin 52 dereceyi göstermesini fark eden bazı vatandaşlar da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre, sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek.

Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 36 derece olduğu Aydın'da uzmanlar hafta başına kadar devam etmesi beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu. İHA