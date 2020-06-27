Sınava girecek öğrencilerin imdadına polis yetişti

YKS tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de yapılıyor. Sınava girecek oldukları okula yetişmekte güçlük çeken öğrenciler polisten yardım istedi. Polis kendisinden yardım isteyen öğrencileri ‘polis arabası’ ile sınav yerlerine yetiştirdi.

SINAV YERLERİNE YETİŞTİRİLDİLER

Eskişehir’de YKS’ye girecek olup sınava yetişemeyeceğini düşünen öğrenciler polisten yardım istedi. 155’i arayan öğrenciler Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Parkı otobüs harekat merkezi yanında olduklarını ve sınav yerine yetişemeyeceklerini belirterek emniyetten yardım istedi.

Sutandere Mahallesi Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesine, gitmek için yardım isteyen öğrencilerin yanına gelen polisler öğrencileri polis otomobiline alarak sınava girecekleri okula yetiştirdi.

KAYIP NÜFUS CÜZDANI HEMEN ÇIKARTILDI

YKS’ye girecek olan bir başka öğrenci de 155 Polis İmdat’ı arayarak nüfus cüzdanını kaybettiğini belirterek yardım istedi. Polis, kendisini arayan öğrenciyi evinden alarak, YKS nedeniyle hafta sonu açık olan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne götürerek yeni nüfus cüzdanı çıkartmasına yardımcı oldu.

Yeni nüfus belgesini alan öğrenci yine polis otomobili ile sınava gireceği okul olan Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yetiştirildi.

Ayrıca sınava gireceği okulda kimliğini evde unuttuğunu beyan eden bir öğrenci de polisten yardım istedi. Polis, kimliğini evde unutan öğrencinin evine giderek kimliğini kendisine ulaştırdı.