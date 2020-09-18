Adana’da ‘mayonez’ kavgası… 2 araçla dükkanı bastı

Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’ndeki bir kafede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kafeyi arayarak 16 Eylül günü döner siparişi verdi.

İş yeri çalışanı dönerin içerisine koyulacak malzemelerle ilgili soru sorunca müşteriyle arasında tartışma çıktı. Müşteri, iş yeri çalışanını telefonda tehdit ettikten yaklaşık 1 saat sonra beraberindeki 10 kişilik grupla kafeye geldi.

İKİ ARAÇLA BASKIN

Kafe çalışanlarını darbeden gruptan bir kişi, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Döner ustası Murat Düşmez, silahla bacağından yaralanırken, şüpheliler geldikleri iki otomobille kaçtı.

Şüphelilerin darp ettiği paketçi Mehmet Atlamaz, sipariş yüzünden kavganın yaşandığını belirterek olayı anlattı:

* Bir kişi telefonla arayıp, sipariş istedi. Telefona bakan arkadaş da ‘Mayonez ister misiniz?’ diye sordu. Telefonda ne konuşuldu bilmiyorum.

* Bir dakika sonra yeniden aradı ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Gelip size o döneri yedireceğim’ dedi.

* Sonra buraya gelip, hiçbir şey söylemeden iş yerine girip bizi darp ettiler, döner ustamızı da silahla yaraladılar.

HERKES MAĞDUR OLDU

İş yerinin şu anda kapalı olduğunu ve çalışanların da mağduriyet yaşadığını kaydeden Atlamaz, “Benim parmağımda çatlak var. Usta başı bacağından yaralandı. Bir sipariş yüzünden bu olaylar yaşandı, herkes mağdur oldu. Şu an durumumuz iyi ama çalışamayacağız. Hepimizin ailesi var, onlara bakmakla mükellefiz. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik ama oldu” dedi. (DHA)