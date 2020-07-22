‘Sıradaki ben olmak istemiyorum’ deyip yardım istemişti! Taciz skandalında yeni gelişme…

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aynı mahallede yaşadığı 21 yaşındaki Tuğçe Çelik'in sosyal medyadan ve mahallede taciz eden 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeyhmusoğlu'nun bugün mahkeme verdiği ifade duyanları şoke etti. Tuğçe'yi çok sevdiğini belirten Şeyhmusoğlu “Yolda Tuğçe ile karşılaştığımızda gözlerimizle sevişiyorduk, aşkımıza tek engel ailesiydi. Göreceksiniz ben cezaevinden çıktıktan sonra Tuğçe'yi gelinlikle emniyet müdürlüğüne götüreceğim herkes ne kadar haklı olduğumu görecek, sevgime inanacak” dedi.

Şeyhmusoğlu mahkemede “Üstüme atılı suçu kabul etmiyorum, ben Tuğçe'yi ilk mahkeme çıktıktan sonra hiç rahatsız etmedim, art niyetim veya zarar verme niyetim yoktu” diyerek sözlerini tamamladı.

Mahkeme ayrıca Şeyhmusoğlu'nun saplantılı davranışlar sergilenmesi nedeniyle akıl sağlığı ve rahatsızlık yönüyle de rapor alınması talimatı verdi.

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Tuğçe Çelik'in avukatı Azat Öztürk yaptığı açıklama da Şeyhmusoğlu'nun TCK ‘nın 105. Maddesinde yer alan “Kişilere Karşı Suçlar” bölümünde yer alan “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağını ve ilk etapta en az bir ay hapiste kalacağını belirterek “Şahıs ardından bir hafta müşahade altında kalmak üzere ilgili hastaneye sevk edilerek akli melekelerinin yerinde olup olmadığı, konusunda rapor istedik, mahkeme heyeti bunu kabul etti. Şahıs belirtilen suçu nitelikli olarak işlediği için tutuklandı” ifadesini kullandı.

“DELİ NUMARASI YAPMAYA KALKIYOR”

Tuğçe Çelik, Şeyhmusoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Mahkemede söyledikleri ile deli numarası yapmaya kalkıyor galiba. Bana iki yıldır hayatı zindan eden, kişinin en ağır cezasını almasını istiyorum ki bir daha beni rahatsız etmesin veya bir başka genç kıza bunu yapmasın.

* Cezaların caydırıcı nitelikte olması bu nedenle önemli. Bu tür suçlara yönelen o kadar çok insan var ki, açın bakın sosyal medya yaşa bakmaksızın genç kızların hatta çocukların cinsel tacizi ile kaynıyor, bu nedenle bu karar örnek oldu. Cinsel tacizde bulunanlara ders olsun.

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