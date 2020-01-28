Sismik izolatörler sayesinde 6,8’lik depremde en güvenli binaydı!

Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi’nin mimarı Ahmet Akyüz, inşaatın başından beri burada görevli olduğunu söyleyerek, “Ben bile depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ’da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası” dedi.

‘6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÜST KATLARA 3.1 GİBİ YANSIDI’

Mimar Akyüz, 6.8 büyüklüğündeki depremin üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

* Siz evinizde otururken 3.1 gibi artçı depremi nasıl hissediyorsanız, o gece 6.8 büyüklüğündeki deprem de hastane katlarında bu şekilde hissedilmiştir. Sismik izolatörler bu artçı depremleri yukarı yansıtmıyor. Artçı depremler ise çok küçük şiddette kaldığı için deprem sonrası meydana gelen yüzlerce artçı deprem hiç hissedilmedi. Her kolon üzerinde bir tane sismik izolatör var.

* 872 tane kolon var, izolatörlü. Bu izolatörler taşıtlarda stabilize yola girdikleri zaman arabanın sarsıntısını izole etmeye yarayan amortisörler gibi işliyor. 4 yöne doğru 50 santimetreye kadar salınım mesafesi var bu izolatörlerin. Yani bina zemini deprem sırasında 50 santimetreye kadar 4 yöne doğru salınım gösterebiliyor. Bu sayede de deprem sırasında yukarıdaki işleyişte hiçbir aksaklık olmuyor.

* O akşam ne bir elektrik kesintisi ne de mekanik sıkıntılar yaşanmadı. Sağlık hizmeti kesintisiz sürdürülebildi.

“TEK BİR HASAR BULUNMUYOR”

Depremden sonra izolatörlerin işlevini görüp görmediğini de kontrol ettiklerini anlatan Akyüz, “Binada tek bir hasar bulunmuyor. İzolatörler de deprem anında yüzde 100 kapasite ile ve görevini yapmış durumda. Son zamanlarda yapılan şehir hastanelerinde izolatör sistemleri kullanılıyor. Örneğin Yozgat’ta, Manisa’da, İstanbul’da diğer bazı hastanelerde bu sistem kullanılıyor” dedi.

SİSMİK SENSÖRLER, ASANSÖR KAZALARINI DA ÖNLEDİ

Hastanenin elektrik elektronik mühendisi Ayhan Damirbağ da şehir hastanesinde bulunan deprem sensörü sayesinde asansör sisteminde herhangi bir aksaklık olmadığını belirterek şöyle konuştu;

* Hastalarımız ve hasta yakınları çok güvenli bir şekilde, asansörü kullanan vatandaşlarımız da herhangi bir zarar görmeden bir depremi atlattılar. Deprem sensörü güvenlik amaçlı kullanılan bir araç.

* Deprem anında sismik titreşimleri algılayarak çalışır durumdaki asansörlerin en yakın kata gelip durmasını, durur haldeki asansörlerin ise kapılarını açıp kimsenin kullanmayacağı şekilde sabitlenmesini sağlıyor. Ana binamızda şu an 63 asansör bu sensöre bağlı çalışıyor. Deprem anında titreşimi algıladığı an hepsine kontakt verebiliyor. DHA