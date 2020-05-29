Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

Normalleşme süreci kapsamında adımlar atılırken sokağa çıkma yasağı hakkında alınacak karar merakla bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı 29 Mayıs'ı, 30 Mayıs'a bağlayan saat 00:00'da başlayacak ve iki gün boyunca sürecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu hafta sokağa çıkmak yasak olacak. Sokağa çıkma yasağı 29 Mayıs Cuma günü saat 00.00 itibariyle başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü 00.00 itibariyle son bulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Vatandaşların merak ettiği bir konu da 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının hangi illerde olacağıydı. Bilindiği gibi bayram boyunca tüm yurt genelinde sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Ancak, 30-31 Mayıs tarihlerindeki sokağa çıkma yasağı 14 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayacak. İşte sokağa çıkmanın yasak olduğu iller;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak