Sokağa çıkma kısıtlamasında market, bakkal, kasap ve manavlar hangi günler açık olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Ramazan Bayramı’nı kapsayan 23-24-25-26 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Dün de İçişleri Bakanlığı 81 kentin valiliklerine kapsamlı bir genelge gönderdi.

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

ARAÇ KULLANMAMAK ŞARTIYLA

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı vatandaşlar hariç herkes zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanlarına 10.00-17.00 saatleri arasında gidip gelebilecekler.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.