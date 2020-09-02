‘Sokak adaleti’ne artık dur deyin

2020-2021 Adli Yılı, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında, ‘adalet' vurgusu yaptı. “Amacımız, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini, tüm kurum ve kurallarıyla tesis etmektir” ifadesini kullandı. Erdoğan'ın ‘adalet' vurgusu, TİP Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırı ve gazeteci Şirin Payzın'a tehdit tartışmaları sırasında geldi.

CEZASIZLIK HÜKÜM SÜRÜYOR

Türkiye uzunca bir süredir özellikle sosyal medyadan savrulan tehditlere, hedef göstermelere, saldırılara, şüphelilerin neredeyse hiçbir ceza almadan adliyelerden ayrılmasına tanıklık ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem Meclis'te hem de Ankara'da şehit cenazesinde saldırıya uğradı. TİP Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmadan sonra sokakta saldırıya uğradı. Son olarak gazeteci Şirin Payzın ‘tehdit'ten payını aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir değerlendirmesini eleştirdiği gerekçesiyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selami Şişman tarafından tehdit edildi. Yalnız ünlü isimler değil sıradan vatandaş da tehditlerin, saldırıların hedefi oluyor. Bir hemşire, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istedi diye tecavüzle tehdit edildi. Bu tehdit Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etiketlenerek yapıldı.

81 MİLYON ADALET ARIYOR

Adli Yıl'ın başladığı gün, adaletin önemine ilişkin birbiri ardına açıklamalar yapılırken, adliyelerde ulaşamadığı adalete sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışan, ‘güçlünün hukuku'nun değil ‘hukukun gücünün' tesis edilmesini isteyen 81 milyonun talebi açık ve basit: Adaleti tesis edin. Sokak adaletine son verin.

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