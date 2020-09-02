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‘Sokak adaleti’ne artık dur deyin

Siyasetçilerden gazetecilere, sıradan vatandaşa kadar herkes tehdit ve saldırıdan nasibini alıyor. Adliyelerde ulaşılamayan adalet sosyal medyada aranıyor. Vatandaş ise “Adaleti tesis edin” diyor.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
‘Sokak adaleti’ne artık dur deyin

2020-2021 Adli Yılı, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında, ‘adalet' vurgusu yaptı. “Amacımız, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini, tüm kurum ve kurallarıyla tesis etmektir” ifadesini kullandı. Erdoğan'ın ‘adalet' vurgusu, TİP Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırı ve gazeteci Şirin Payzın'a tehdit tartışmaları sırasında geldi.

CHP liderini geçen yıl Çubuk'taki şehit cenazesinde yumruklayan saldırgan, adli kontrolle serbest bırakıldı.

CEZASIZLIK HÜKÜM SÜRÜYOR

Türkiye uzunca bir süredir özellikle sosyal medyadan savrulan tehditlere, hedef göstermelere, saldırılara, şüphelilerin neredeyse hiçbir ceza almadan adliyelerden ayrılmasına tanıklık ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem Meclis'te hem de Ankara'da şehit cenazesinde saldırıya uğradı. TİP Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmadan sonra sokakta saldırıya uğradı. Son olarak gazeteci Şirin Payzın ‘tehdit'ten payını aldı.

Gazeteci Ahmet Takan
Evinin önünde saldırıya uğrayıp yaralandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir değerlendirmesini eleştirdiği gerekçesiyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selami Şişman tarafından tehdit edildi. Yalnız ünlü isimler değil sıradan vatandaş da tehditlerin, saldırıların hedefi oluyor. Bir hemşire, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istedi diye tecavüzle tehdit edildi. Bu tehdit Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etiketlenerek yapıldı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ
TV'de sunum yaptı, çıkışta sopayla dövüldü.

81 MİLYON ADALET ARIYOR

Adli Yıl'ın başladığı gün, adaletin önemine ilişkin birbiri ardına açıklamalar yapılırken, adliyelerde ulaşamadığı adalete sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışan, ‘güçlünün hukuku'nun değil ‘hukukun gücünün' tesis edilmesini isteyen 81 milyonun talebi açık ve basit: Adaleti tesis edin. Sokak adaletine son verin.

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Gazeteci Payzın'ı babasının vefat ilanı ile tehdit ettiler
Gazeteci Şirin Payzın, MHP lideri Bahçeli'nin “Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin ‘Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u yasakladılar' iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil vatana ve millete ihanettir” sözlerini “Köksüz siyasetçi? Üslup gerçekten inanılmaz” diyerek Twitter'da eleştirdi. MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selami Şişman ise Payzın'ı merhum baba-sı Nizam Payzın'ın vefat ilanı şöyle tehdit etti: “Bülbül yuvasının, kapana kısılmış, suyun öbür yakasının köksüz, lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız, yapacaklarınız için anlayacağınız dilden the end, Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız.” Payzın da “Korkmuyorum! Cesaret ediyor çünkü etmemesi için neden yok… Hukuk yok, ahlak kalmadı. Aklınca bana aileme ve babama hakaret ediyor. Oysa Balkanlar'dan, Kırım'dan, Selanik'ten göç etmiş, bu ülkenin kuruluşu için savaşmış, canını vermiş herkesin ailesine, Mustafa Kemal'e, Balkan kökenli vatandaşlara hakaret ediyor” dedi.

Gazeteci Şirin Payzın
MHP'li yönetici tarafından ölümle tehdit edildi.

Son güncelleme: 05:44 02.09.2020
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