Sokak hayvanları için konulan mama kaplarını kırdılar!

Edirne'de katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesislerinin açılmasının ardından kapatılan eski çöplükte bulunan köpekler için Edirne Belediyesi ve hayvanseverler tarafından mama kapları konulmuştu.

MAMALARIN KONULDUĞU KAPLAR KIRILMIŞ HALDE BULUNDU

Edirne'de corona virüsü salgınının ortaya çıkmasının ardından sokak hayvanlarının beslenme ve barınma sorunlarına çare bulmak amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştiren 22 Dosteli Derneği gönüllüleri, her gün düzenli besleme gerçekleştirdikleri eski çöplüğe gidince mamaların konulduğu kapların kırıldığını gördü.

22 Dosteli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Esvet Kütük, eski çöplükte bulunan köpeklerin mama yerlerine dün gece geç saatlerde zarar verilmiş olabileceğini belirtirerek bölgede hayvanların sağlığı ve güvenliği için çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

“BİLİNÇLİ OLARAK KIRILMIŞ”

Bölgede bulunan yaklaşık 200 köpeğin, meydana gelen olaydan etkilendiğini belirten Kütük, şöyle konuştu:

* Bölgedeki hayvanları bugün yeniden beslemek için gittiğimizde çok korkmuşlardı ve mamaların yanına gelmediler.

* Gördüğümüz kadarıyla mama yerleri bilinçli olarak kırılmış.

* Hayvanların bulunduğu alan inşaat atığı bertaraf bölgesi olmamasına rağmen hâlâ inşaat malzemesi atılıyor.

* Bu malzemeler zaman zaman hayvanların besleme bölgesine de atılıyor.

“BÖLGEYE KAMERA İSTİYORUZ”

Hayvanların mama kaplarının kırıldığı alana güvenlik kamerası konulmasını isteyen Kütük, şu ifadeleri kullandı:

* Hayvanların sağlığı ve güvenliği için o bölgeye kamera istiyoruz.

* Bunun dilekçesini de Edirne Valiliği'ne vereceğiz.

* Ayrıca beslenme bölgelerindeki mama yerlerinin yenilenmesini ve su istasyonunun yapılmasını istiyoruz.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gürkan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, hayvanların mama yerlerine zarar verenlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Gürkan; “Arkadaşlarımız tespit etmeye çalışıyor. Elbette suç duyurusunda bulunacağız bu vicdansızlar için” sözlerine yer verdi.