Son dakika: 5 gün boyunca tüm yurdu etkileyecek! Bugün başlıyor…

Hava durumuna dair son dakika tahminleri yayınladı ve verilere göre Türkiye 5 gün boyunca sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Yurdun tümünü aralıklarla etkileyecek olan sağanak yağış dalgası önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek.

TÜM BÖLGELERİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.