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Son dakika… Ali Erbaş’ın lanet içeren sözleri sonrası Diyanet’ten geri adım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açıldığı cuma namazında okuduğu hutbedeki tepki çeken bölüm Diyanet'in internet sitesinden çıkarıldı. İsim vermeden Atatürk'ü hedef alan Ali Erbaş, hutbede "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" demişti.

Sozcu.com.tr
12:07 -
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Son dakika… Ali Erbaş’ın lanet içeren sözleri sonrası Diyanet’ten geri adım

Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldığı cuma namazında elinde kılıçla hutbeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sarf ettiği sözlere tepkiler sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Ali Erbaş’ın tepki çeken sözleri Diyanet’in internet sitesinde arşivlenen 24 Temmuz tarihli hutbe metninden çıkarıldı.

Metinden silinen bölüm şöyle: Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.

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