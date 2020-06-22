Son dakika! Ankara’da eğitim uçağı Hürkuş düştü

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı ‘Hürkuş’ düştü. Pilotların paraşütle atlayarak kurtulduğu ve sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

TUSAŞ’TAN AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’den (TUSAŞ) yapılan açıklama şöyle:

* Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir.

* Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

* Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Test uçuşu sırasında düşen uçağının düşme anı bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerin kaydedildiği ortamda iki çocuğun düşüyor çığlıklarıyla Hürkuş’un düşme anı yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor…