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Son dakika… Ayasofya’da tarihi gün… Corona tedbirleri maalesef hiçe sayılıyor!

Dünya insanlık mirasının en önemli anıtlarından Ayasofya, müze statüsünün iptal edilip camiye çevrilmesinin ardından 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla ibadete açılıyor. Vatandaşlar akın akın Sultanahmet'e gelirken, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılması büyük endişe yaratıyor.

Sozcu.com.tr
09:10 -
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Ayasofya Cami, bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılıyor. Ayasofya’nın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinin yanı sıra yurt dışından da birçok vatandaş Ayasofya’nın bulunduğu tarihi Sultanahmet Meydanı’na geliyor.

FOTO: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü cuma namazı öncesi corona virüsüne karşı alınan tedbirleri hatırlatarak şu uyarıyı yapmıştı:

“Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım.”

FOTO: DHA

POLİS BARİKATINI AŞIP KOŞTULAR

Fakat sabahın erken saatlerinde bölgeye akın eden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmediği objektiflere yansıdı.

Haber merkezimize gelen fotoğraflarda, vatandaşların Çemberlitaş’ta polis barikatını aşarak Ayasofya’ya doğru koştuğu görülüyor.

Durumun kontrolden çıkması halinde corona virüsüyle mücadelenin sekteye uğrayacağı bu kadar açıkken, yetkililerce alınan önlemlerin ne yazık ki yeterli olmadığı anlaşılıyor.

FOTO: İHA

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Son güncelleme: 09:25 24.07.2020
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