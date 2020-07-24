Son dakika… Ayasofya’da tarihi gün… Corona tedbirleri maalesef hiçe sayılıyor!

Ayasofya Cami, bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılıyor. Ayasofya’nın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinin yanı sıra yurt dışından da birçok vatandaş Ayasofya’nın bulunduğu tarihi Sultanahmet Meydanı’na geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü cuma namazı öncesi corona virüsüne karşı alınan tedbirleri hatırlatarak şu uyarıyı yapmıştı:

“Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım.”

POLİS BARİKATINI AŞIP KOŞTULAR

Fakat sabahın erken saatlerinde bölgeye akın eden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmediği objektiflere yansıdı.

Haber merkezimize gelen fotoğraflarda, vatandaşların Çemberlitaş’ta polis barikatını aşarak Ayasofya’ya doğru koştuğu görülüyor.

Durumun kontrolden çıkması halinde corona virüsüyle mücadelenin sekteye uğrayacağı bu kadar açıkken, yetkililerce alınan önlemlerin ne yazık ki yeterli olmadığı anlaşılıyor.