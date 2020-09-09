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Son dakika… Bakan Koca, güncel corona verilerini açıkladı! İşte 9 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 9 Eylül Çarşamba gününün tablosuna göre, son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 837 oldu. Bugün bin 673 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 284 bin 943'e yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var" ifadesini kullandı.

19:02 -
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Son dakika… Bakan Koca, güncel corona verilerini açıkladı! İşte 9 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 55 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 837 oldu.

Bugün toplam 111 bin 193 test yapılırken, bin 673 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 284 bin 943'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 181 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 8 milyon 105 bin 222’ye ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen 943 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 254 bin 188’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 181 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: BU GÜCE DESTEK VERİN

Sosyal medya hesabı üzerinden güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var.

* Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.

DÜN 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün corona virüsü salgını nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 761 yeni vaka tespit edildiğini ve bin 93 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

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Son güncelleme: 19:16 09.09.2020
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